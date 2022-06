Viabilità tra Mori – Loppio – Torbole: così non si può continuare

È bastato un incidente per mandare completamente in crisi la viabilità tra Rovereto, Mori, Loppio, Nago e Torbole. E non è neanche la prima volta che questo accade.

Ogni qualvolta ci si trova ad avere a che fare con un incidente lungo la SS240 – specialmente nel tratto di Loppio – il traffico viene completamente bloccato in entrambe le direzioni.

E se non sono gli incidenti, allora il problema lo sono il traffico stesso ed i continui rallentamenti. Da marzo a ottobre, soprattutto nei weekend e durante le settimane centrali di agosto, l’esodo di turisti tedeschi in aggiunta a coloro che dalla zona di Rovereto e Mori vogliono andare al lago crea innumerevoli disagi.

L’idea di una galleria per smaltire il traffico (lavori iniziati da qualche anno) non sarà mai abbastanza per risolvere il problema.

Fortunatamente (ma comunque troppo tardi rispetto alle necessità degli abitanti delle zone in questione) qualche mese fa si è parlato di rimettere in sesto la vecchia e ormai dismessa ferrovia. Solo andando ad investire in quella, si andrebbe infatti a ridurre di parecchio sia l’inquinamento che le macchine in quello specifico tratto di strada.

La ferrovia Mori-Arco-Riva (MAR), in seguito denominata Rovereto-Arco-Riva (RAR) con l’aggiunta del tratto Rovereto-Mori, era una linea ferroviaria che collegava la ferrovia del Brennero con la riva nord del lago di Garda, ed andò in funzione tra il 1891 e il 1936.

Questa linea, ai tempi, soffrì parecchio della rapida crescita del trasporto automobilistico: dal 1933 fu infatti affiancata da un servizio di autobus e fu definitivamente soppressa il 21 ottobre 1936. Tuttavia, ora siamo nel 2022, le auto sono molte di più così come i turisti e le persone che necessitano di spostarsi liberamente e senza rischiare code infinite ogni giorno.

Il discorso riguardo alla ferrovia e alla sua rimessa in sesto non sarebbe neanche una novità dell’ultima ora: se ne è già parlato lo scorso 25 febbraio a Riva del Garda in occasione della presentazione dello studio di fattibilità per il progetto di realizzazione di una ferrovia che colleghi l’area dell’Alto Garda con l’asse del Brennero.

Il presidente Fugatti aveva parlato del percorso dello studio di fattibilità, iniziato nel 2019 con gli incontri in Comunità, anche su input del territorio quindi la sottoscrizione con Rfi nel febbraio del 2021 dell’Accordo per realizzare questa analisi che era entrata nel dettaglio della sostenibilità dell’opera. Ovviamente, questo progetto va visto nell’ottica più ampia di una connessione diretta dell’Alto Garda con il mondo tedesco e con l’Europa.

È chiaro che non si può pretendere che un simile progetto venga pensato e realizzato in una notte. Tuttavia, incidenti come quello di oggi e la sostenibilità tecnica ed economica di un simile lavoro dovrebbero iniziare a far pensare.

In fin dei conti, siamo solo a giugno: ottobre è ancora molto lontano e la maggior parte dei turisti tedeschi deve ancora arrivare. Quante altre stagioni bisogna passare in colonna – magari sotto il sole e per ore – a causa di incidenti o di traffico in quella zona, prima che ci si metta davvero a lavorare al fine di realizzare una soluzione in tempi non troppo estesi?

