Tornerà oggi in Trentino la salma di Stefano Lorenzini, ancora nessuna data per i funerali

Tornerà oggi in Trentino – dalla famiglia – la salma di Stefano Lorenzini, il 43-enne di Levico Terme che è venuto a mancare lunedì dopo essere annegato nella piscina di un’abitazione privata a Fornicchiaia, un paese nei pressi di Siena.

L’uomo, che da anni viveva in Toscana con la fidanzata, lavorava in una ditta edile e si era recato nell’abitazione per alcuni lavori. Forse a causa di un malore, il 43-enne sarebbe caduto in acqua ed in seguito annegato.

A nulla sono serviti i tentativi della fidanzata – che lo ha trovato – dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto: per Lorenzini non c’è stato più nulla da fare.

I carabinieri di Siena hanno comunque aperto un fascicolo d’indagine per cercare di ricostruire la corretta dinamica del tragico incidente.

Al momento non è stata predisposta alcuna autopsia, e non c’è ancora nessuna data confermata per i funerali.

Tantissimi i messaggi sui social da parenti e amici, devastati dalla sua scomparsa. «Ciao fratello, salutami le stelle», il saluto del fratello Luca.