Scontro auto – moto sulla ss240: ferito un centauro 61 enne

Ancora un incidente stradale nel pomeriggio di oggi – giovedì 16 giugno – pochi minuti dopo le 13:30.

Questa volta l’incidente è avvenuto in Vallagarina, lungo la strada statale 240 di Loppio e Val di Ledro nel territorio comunale di Mori tra la borgata e la frazione Loppio, nei pressi del Fanum.

A scontrarsi sono state una moto con a bordo un centauro 61 enne ed una vettura. Nell’impatto, il motociclista è finito a terra. In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 e l’auto sanitaria che ha prestato le prime cure al 61 enne.

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza dei mezzi è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori. Alle forze dell’ordine spetta ora il compito di stabilire la dinamica dell’incidente.

Il ferito – dopo aver stabilizzato le sue condizioni – è stato trasportato all’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso, l’uomo avrebbe riportato traumi media gravità.

Grosse ripercussioni invece per il traffico: complici la festività del corpus domini in Germania com la statale invasa dai molti turisti in vacanza e dopo il grave incidente della mattina, le code ed i rallentamenti si sono protratti fino a sera in entrambe le direzioni.

