Sabato 18 giugno a Trento ritornano i libri usati lungo i portici di via Suffragio

Pubblicità

Pubblicità



Sabato 18 giugno, a Trento, dalle ore 8 alle 18, l’undicesima edizione della “Giornata del riuso del libro usato e non solo…” lungo i portici di via del Suffragio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Trento e l’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci e le precedenti edizioni hanno riscosso interesse e curiosità, registrando una grande affluenza di pubblico e il plauso di chi ha visto rivitalizzata una parte importante del centro storico della città. Durante il mercatino ci sarà anche la presentazione del romanzo giallo di Francesco Zecchini.

I mercatini di libri usati sono, in molte città d’Italia e d’Europa, appuntamento assai seguito e atteso da residenti, turisti, collezionisti, appassionati. Anche Trento – grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Trentina Mercatino delle Pulci – sta ora percorrendo ritorna ora questa strada.

Pubblicità Pubblicità

Ad animare il mercatino saranno le decine di bancarelle lungo i portici della storica via del centro. Ancora una volta l’occasione per andare alla “caccia” di qualche testo raro, di vecchi tascabili, di romanzi o saggi usati a buon prezzo, di riviste anni ’50 o ’60 del secolo scorso, di titoli da tempo fuori commercio della editoria locale.

In occasione del Mercatino dei Libri Usati, sarà anche presentato l’inedito romanzo giallo di Francesco Zecchini, autore romagnolo ma dal cuore trentino, dal titolo “ARS FALLENDI – L’Arte dell’Inganno“. L’autore sarà presente durante la giornata in via Suffragio e dalle 17.30 presso la Libreria Ancora, Via Santa Croce 38, per la presentazione, il firma-copie e un piacevole rinfresco.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. I prossimi appuntamenti con i libri in via Suffragio: sabato 17 settembre e sabato 29 ottobre.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità