Sabato 18 e domenica 19 giugno la prima escape room museale in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Sabato 18 e domenica giugno dalle 10 alle 19 l’Associazione Ludimus in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio di Trento proporrà la prima escape room allestita in un castello provinciale.

L’escape room è un gioco nato qualche anno fa, nel quale ci si trova chiusi all’ interno di una stanza, l ’ obiettivo è trovare tutti gli indizi e le chiavi nascoste per poter uscire dalla stessa risolvendo enigmi.

Il gioco si svolgerà nelle suggestive Cantine del Refettorio clesiano e la storia tornerà al 1536, quando in castello lavorava il celebre pittore Marcello Fogolino, assunto dal Principe Vescovo per decorare il Magno Palazzo che si stava costruendo in quegli anni.

Pubblicità Pubblicità

Sembra però che qualcuno avesse scoperto che l’artista era in realtà anche una spia al soldo della Repubblica di Venezia, e per questo sia stato denunciato. Suo fratello, Matteo Fogolino, inizia a temere il peggio se le prove dovessero venire alla luce.

Prima di partire però, Marcello ha confidato al fratello di aver nascosto i report incriminanti nelle cantine, così Matteo ha incaricato il pubblico di recuperare le informazioni risolvendo gli enigmi che le proteggono, e fuggire dalla scena prima che arrivino le guardie.

Siete pronti? Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite www.eventbrite.it. Il gioco dura circa 45 minuti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità