Morto Alessandro Tava dopo 20 giorni dall’incidente in A22

Alessandro Tava, il 50 enne di Mezzolombardo coinvolto il 27 maggio in un incidente sulla A22 all’altezza di Lavis è deceduto all’ospedale di santa Chiara nella serata di Martedì. Tava era alla guida di un furgone quanto per cause ancora in via di accertamento ha tamponato violentamente un autoarticolato che lo precedeva.

Il 50 enne era stato subito elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento e le sue condizioni erano state definite molto gravi fin da subito.

Alessandro Tava era partito da Trento per raggiungere per motivi di lavoro l’Alto Adige, poi dopo pochi chilometri è avvenuta la tragedia.

Per estrarre il 50 enne dall’abitacolo era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche.

Tava lascia nel dolore la mamma Gina, il papà Renzo e la moglie Monica Tait. Il funerale sarà celebrato sabato 18 giugno alle 16 a Mezzolombardo.

Numerose le testimonianze di cordoglio sui social. «La corsa immortalata nella foto parte integrante di questo ricordo è stata l’ultima corsa di “Ale”. Rimangono milioni di ricordi che non svaniranno mai dalla mente e dal cuore di chi lo amava, di chi lo apprezzava. Rimane anche questa sua ultima foto. Una foto che probabilmente lui non ha mai visto» – posta la sua amica Maria Vietti

