Kino Centro Danza, che spettacolo “La porta e lo specchio”

Finalmente il ritorno a teatro. I giovani ballerini del Kino Centro Danza si sono esibiti sul palcoscenico del teatro di tradizione più bello della Regione, il teatro Puccini di Merano, con lo spettacolo “La porta e lo specchio” all’interno di un cast d’eccezione accompagnati da quartetto d’archi e quartetto di saxofoni.

Sul palco, infatti, si sono esibiti anche i giovani danzatori della Scuola Espressione Danza di Conegliano Veneto e della JAS Art Ballet Junior di Milano.

Danza e musica dal vivo una rarità per il panorama coreutico regionale portata avanti da anni da Sabrina Borzaga e Kino Centro Danza e, come sottolineato da Andrea Volpintesta, direttore artistico della JAS Art Ballet Junior, anche un’unicità a livello nazionale.

I giovani danzatori hanno ballato sulle coreografie di Sabrina Borzaga e Fabiana Bezzi, Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta (già primi ballerini alla Scala di Milano), Sabrina Massignani (direttrice e insegnante di Venezia Balletto) e Martina Tomasi.

Spettacolo a tema dedicato ai giovani, Sabrina Borzaga ha curato la regia e i testi, magistralmente narrati da Mara Sartori. Un’esperienza intensa e unica per tutto il corpo di ballo.

Questa nuova idea di portare sul palco giovani ballerini provenienti da diverse realtà nazionali, con la musica dal vivo, ha subito entusiasmato Andrea Volpintesta, che già da alcuni anni assieme a Sabrina Brazzo, collabora con il Kino Centro Danza nella realizzazione dell’Entolé Summer School (quest’anno prevista dal 22 al 28 agosto) quale direttore artistico della JAS Art Ballet Junior: un progetto dedicato a giovani danzatori dai 16 ai 18 anni di età, utile allo sviluppo e al perfezionamento del loro studio accademico e alla loro maturazione artistica, con uno sguardo rivolto al professionismo.

Anche i danzatori di Espressione Danza Conegliano Veneto, accompagnati dalla direttrice artistica Martina Tomasi, sono rimasto entusiasmati di poter ballare accompagnati dalla musica dal vivo.

Grandi musicisti si sono messi a disposizione dei giovani ballerini per l’interpretazione delle diverse suite di danza: I° violino Ivo Crepaldi, II° violino Andrea Ferroni, Viola Alexander Monteverde e Violoncello Giorgia Postinghel, Sax Soprano/Contralto Pepito Ros e Damiano Grandesso, Sax Tenore Massimiliano Girardi e Sax Baritono Giorgio Beberi.

Ospiti in sala, venuti appositamente per vedere dal vivo questo metodo di lavoro, Annalisa Cirillo da Roma, docente di tecnica classica e docente del percorso formativo per insegnanti, l’ex danzatore Vladimir Derevianko e Ildegarda Calderan, docente di tecnica classica e direttrice artistica del prestigioso Concorso Pordenone Danza.

Il Kino Centro Danza ha voluto rivolgere un grande ringraziamento a Diego d’Attilio per il reportage fotografico e a Franco Covi per le riprese video.

Lo spettacolo è stato realizzato anche grazie al contributo di Fondazione Caritro, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e della Provincia di Trento.

Dopodomani, sabato 18 giugno alle ore 20.30, al Palanaunia di Fondo si terrà la replica dello spettacolo “La porta e lo specchio”: un’opportunità anche per i residenti nelle Valli del Noce di assistere a una serata di alto livello.