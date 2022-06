Inflazione record a Trento e Bolzano: una famiglia spenderà 3.231 euro in più ogni anno

Pubblicità

Inflazione record in Trentino Alto Adige, con il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio che a maggio raggiunge in regione il record del +9%, con il picco del +9,1% a Bolzano. Ad affermarlo è il Codacons attraverso una nota, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

“Ancora una volta il Trentino Alto Adige si conferma la regione d’Italia dove i prezzi crescono più velocemente – spiega il Codacons – Mentre la media nazionale dell’inflazione si attesta a maggio al +6,8%, in regione i listini crescono del +9%, staccando nettamente la Sicilia, seconda regione dove i prezzi aumento di più col +8,3%”.

“Considerata la spesa annua per consumi delle famiglie residenti in regione, un nucleo familiare in Trentino Alto Adige si ritrova a spendere nel 2022 mediamente +3.231 euro su base annua a causa dell’aumento dei prezzi al dettaglio, contro una media nazionale di +2.089 euro annui per la famiglia “tipo”. Stangata che arriva a quota +3.840 euro annui a Bolzano, città che registra l’inflazione più alta d’Italia al +9,1% e una maggiore spesa media per consumi”, conclude la nota.

