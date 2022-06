I Vigili del Fuoco salvano un vitellino caduto in una concimaia

Pubblicità

I Vigili del Fuoco (Landesfeuerwehrverband Südtirol) – quando il sole ancora doveva sorgere – sono intervenuti ad Aiarei (una frazione del comune di La Valle in Alta Badia) per mettere in salvo uno sfortunato vitellino.

L’animale, caduto nella concimaia, rischiava di morire soffocato dal letame.

I Vigili del Fuoco si sono quindi immersi nella concimaia per cercare di imbracare e poi mettere in salvo l’animale che, alla fine, è uscito illeso da questa brutta avventura.

