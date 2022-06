Draghi, Scholz e Macron in treno verso Kiev: si cerca una soluzione per il conflitto

Pubblicità

Il presidente Macron, il cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro italiano Mario Draghi, stanno per raggiungere Kiev in treno. I leader incontreranno Zelensky per rassicurarlo sull’appoggio europeo e per invitarlo a sedersi al tavolo delle trattative con Mosca, riaprendo i negoziati.

Insomma, questa si tratta di una visita di grade valore simbolico, ma non solo. Il punto fondamentale sarà ciò che i tre leader europei e quindi l’intera Europa, diranno a Zelensky.

Infatti, sul treno, nella notte i tre si sarebbero riuniti in un colloquio durato circa due ore in cui avrebbero impostato le varie proposte da presentare a Zelensky, tra cui: negoziare, accettare la resa, cedere pezzi del Donbass e non l’intera area.

Tutto questo mentre nella notte, Biden scriveva sui social: “Questa mattina ho parlato con il presidente Zelensky, ho ribadito il nostro impegno a sostenere l’Ucraina”. Questo si traduce in un altro miliardo e duecento mila dollari di aiuti umanitari e di sicurezza, ovvero armi.

La novità però è che anche la Cina, finora in disparte, finora in disparte, ha reso noti i contenuti di una telefonata tra il presidente Xi Jinping e Putin. Una telefonata, in cui viene ribadito il legame con la Russia, anche se la Cina ammette che sarebbe ragionevole pensare ad una possibile risoluzione della guerra.

