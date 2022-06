«Caraibi» il nuovo singolo estivo di Serena Schintu. La voglia di staccare e perdersi in viaggio mentale

Pubblicità

A distanza di alcuni mesi dall’ottimo riscontro ottenuto con la canzone “Celeste”, la cantante sarda Serena Schintu ritorna con un nuovo singolo dal titolo “Caraibi”, canzone scritta da Vincenza Casati e Karin Amadori, in collaborazione con Gabriele Oggiano (produzione D.G.M.), autori già noti nel settore musicale nazionale.

Un sound dal “sapore estivo” che ci accompagnerà per tutta la bella stagione, un viaggio della mente che sembra racchiudere in modo implicito una voglia vera di staccare da tutto e da tutti. Una località estiva nella quale “perdersi”, quasi con la voglia di non tornare più.

Una canzone dal ritmo fresco ed incalzante, perché porta a cambiare stile di vita e fa venire voglia di ballare. Insieme al singolo sarà edito anche il videoclip, disponibile su tutte le piattaforme multimediali.

Serena: “La voglia di cambiare può essere data anche dalla gioia nel rispolverare un vecchio look degli anni passati, staccare dai pensieri di tutti i giorni; l’attesa per quell’estate che arriva e che già farà dimenticare tutto il resto. I piaceri che si possono trovare in una destinazione esotica da vivere attimo per attimo, forse è questo il vero momento in cui ci si accorge di avere tutto, tanto da non avvertire la mancanza di niente e nessuno. Una canzone semplice ed orecchiabile che inonda di vitalità nel momento in cui la si ascolta ma che di fatto resta lì nel proprio dispositivo. Invece sarebbe molto più bello ascoltarla dal vivo, viverla in quel momento perché il giorno dopo la sua magia potrebbe essere già svanita ma, considerato il fatto che si tratta di un tormentone estivo e che le sue note risuoneranno nella testa per mesi e mesi.”

Serena grazie alla propria vocalità riesce ad esprimersi nei diversi stili musicali. Per merito della sua intraprendenza e lungimiranza è riuscita ad uscire grazie esclusivamente al proprio lavoro ed all’impegno costante, costruendo la propria immagine step by step.

Biografia – Serena Schintu, classe 87, nasce ad Alghero ed inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica fin da piccola, esibendosi live nei locali e nei teatri. Perfeziona la sua arte studiando canto e la sua produzione musicale inizia nel 2017 con il primo album “Ghiaccio“. Prosegue nel 2021 con il suo secondo album intitolato “Miliardi di stelle“. I suoi videoclip su youtube ricevono migliaia di visualizzazioni che si mantengono in constante crescita. Serena però non si limita soltanto a farsi ascoltare all’interno dei propri confini nazionali, la sua voce infatti attualmente è conosciuta anche in diversi Paesi dell’Unione Europea.

