Bacio gay in Buzz Lightyear. Pro Vita: propaganda Lgbt, genitori disertino cinema

Pubblicità

Pubblicità



E’ uscito ieri nei cinema di tutta Italia il film Lightyear – La vera storia di Buzz, l’ultimo cartoon Disney.

Come da aspettative – e da annuncio da parte della stessa Disney – è presente nella pellicola il primo “bacio gay” nella storia dei film d’animazione della multinazionale.

In particolare si tratta, infatti, di un bacio tra due donne, delle quali una delle due è la co-protagonista del film, che nella prima parte fa da spalla a Buzz, lo storico personaggio di Toy Story.

Ma non solo. Il film, infatti, propone tutta una storia tra le due donne, condita anche con la propaganda della fecondazione artificiale. Infatti, in breve, nel corso del cartoon succede che, per ragioni legate alla trama, Alisha Hawthorne sia incontrata da Buzz in varie sequenze temporali che scandiscono numerose tappe: quella del fidanzamento lesbico, quella dell’atteso bacio, quella di una unione e pure quella della messa al mondo – c’è da presumere, per ovvie ragioni, attraverso un processo di fecondazione artificiale – di una nuova creatura, ovvero il “figlio” della co-protagonista e di sua “moglie”.

Un dettaglio non proprio secondario e da non tralasciare, infatti, è che dopo l’annuncio del fidanzamento e prima della nascita del bambino, si vede Alisha Hawthorne con il pancione. Pancione frutto di cosa?

I dettagli di questo nuovo cartone animato hanno scatenato la reazione del movimento pro family Pro Vita & Famiglia Onlus, che ha denunciato la cosa e già da tempo avviato una raccolta firme contro la propaganda Lgbt proprio nei film Disney. «La Disney sta usando i suoi cartoni per fare propaganda gender e LGBTQIA+ davanti a milioni di bambini in tutto il mondo, e questo è intollerabile» ha denunciato Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione. «La Disney ha ammesso di aver aggiunto queste scene per promuovere una vera e propria “agenda gay”. Invitiamo i genitori e le famiglie a non portare i loro figli al cinema. La Disney – prosegue Coghe – si è trasformata nel più potente megafono gender e LGBT verso i bambini, organizzando gay pride nei parchi divertimento, adattando i gadget in chiave arcobaleno e inserendo nei cartoni sempre più scene e personaggi LGBTQIA+, che secondo la presidente della Disney General Entertainment Content Karey Burke dovrebbero essere almeno il 50% del totale. La piattaforma Disney+, inoltre, ha creato un catalogo dedicato ai temi gay e trasmesso uno spettacolo di drag queen per bambini, sponsorizzando un’associazione che promuove i ‘minori LGBTQIA+’ nelle scuole. Riteniamo – conclude – che la Disney non sia più un’azienda amica delle famiglie, e invitiamo i genitori a difendere i loro figli dalle sue mire ideologiche»