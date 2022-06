A Cles venerdì 17 “Coltiviamo Legalità”: tavola rotonda su ‘Liberi dalle Mafie’

Pubblicità

Pubblicità



Venerdì 17 giugno ad ore 20,30 nel Giardino di Casa Juffmann a Cles si terrà una tavola rotonda intitolata “Coltiviamo Legalità”. La serata, patrocinata dal Comune di Cles in collaborazione con la Comunità della Val di Non, è organizzata da ‘Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie’, e fa parte di una serie di incontri per attivare il Presidio di Libera nelle Valli del Noce.

Libera: testimonianza, impegno, riscatto e presidio – Queste le tematiche trattate durante la tavola rotonda alla quale saranno presenti il giornalista e saggista Toni Mira, il Presidente della Cooperativa ‘Al di là dei sogni’ di Sessa Arunca (Ce) Simmaco Perillo, ed Elena Brisotto del Presidio Universitario Libera ‘Celestino Fava’ di Trento. Si parlerà inoltre di una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma d’illegalità.

Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo ‘contro’ le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente ‘per’: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.

Pubblicità Pubblicità

Nata nel 1995, in questi anni ha mantenuto fede a alcuni orientamenti etici e pratici. Il primo è la continuità. Si possono avere belle idee di partenza, ma poi bisogna realizzarle con la tenacia e l’impegno quotidiano. Il secondo è la proposta.

Il contrasto alle mafie e alla corruzione non può reggersi solo sull’indignazione: deve seguire la proposta e il progetto. Il terzo è stato il ‘noi’, cioè la condivisione e la corresponsabilità. Le mafie e la corruzione sono un problema non solo criminale ma sociale e culturale, da affrontare unendo le forze.

Pubblicità Pubblicità