Trovato morto in piscina Stefano Lorenzini di Levico Terme

Stefano Lorenzini di 43 anni è annegato nella piscina di un’abitazione privata a Fornicchiaia, un paesino a pochi minuti di macchina dal centro di Siena.

Lorenzini era nato e cresciuto a Levico Terme e si era trasferito alcuni anni fa in provincia di Siena insieme alla fidanzata Marianna. Secondo una prima parziale ricostruzione, che dovrà essere comunque confermata dall’autopsia, Lorenzini si era recato per lavoro in una villetta a Fornicchiaia.

Non vedendolo tornare poco dopo le 19.00 è scattato l’allarme da parte della sua compagna che si è recata sul posto per vedere cosa fosse successo. Purtroppo è stata la sua stessa compagna a trovare il fidanzato 43 enne senza vita nella piscina.

L’ipotesi è che il 43 enne abbia accusato un malore, sia caduto dentro la piscina e sia annegato.

L’ipotesi del malore sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’uomo era riconosciuto come un esperto nuotatore. I carabinieri di Siena hanno aperto comunque un fascicolo d’indagine per capire fino in fondo la dinamica del tragico incidente.

Appena è stato tirato su dall’acqua, sia gli operatori del 118 che i pompieri non hanno perso un istante cercando di rianimarlo.

Hanno continuato, senza smettere mai,tentando di riportare alla vita il 43enne. Hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo i soccorritori. Ormai troppo tardi. Non c’era più nulla da fare.

Cosa sia accaduto quando è rimasto solo in piscina nessuno potrà dirlo. Ai carabinieri adesso il compito di raccogliere gli elementi per chiudere il cerchio su quella che sembra essere stata solo una tragica fatalità. Il 43enne lavorava a Gsk dove, solo nella tarda serata, si è diffusa la notizia

Stefano Lorenzini a Levico Terme era persona piuttosto conosciuta.La sua morte lascia nel dolore la mamma Rita, il papà Guido e i fratelli Mirko e Luca. «Ciao fratello, salutami le stelle»,questo l’ultimo saluto scritto sulla pagina social dal fratello Luca. La salma dopo l’autopsia sarà riportata a Levico per i funerali.