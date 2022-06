SS47 chiusa al traffico verso Padova di sera e di notte per il viadotto dei Crozi e la galleria Crozi 1

Pubblicità

Statale 47 della Valsugana: dalle 20:00 di mercoledì 22 giugno 2022 alle 5:00 del giorno successivo, giovedì 23 giugno 2022, verrà chiuso al traffico esclusivamente in direzione Padova il tratto stradale che comprende il viadotto dei Crozi e la galleria Crozi 1.

La chiusura in orario serale e notturno è necessaria per il completamento dei lavori sull’ultima campata del viadotto, nell’ambito dell’opera di riqualificazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura.

Il traffico verrà deviato sulla bretella ex SS47, lungo il vecchio percorso della statale Valsugana, già resa operativa per consentire l’intervento di riqualificazione. Si raccomanda di moderare la velocità e prestare attenzione alla segnaletica sul posto.

