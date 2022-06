Scontro tra due veicoli a Riva del Garda, ferite tre persone

Pubblicità

L’incidente stradale che ha coinvolto due autovetture è accaduto a Riva del Garda nel primo pomeriggio di ieri, martedì 14 giugno, pochi minuti prima delle 13:00, all’incrocio tra viale Vannetti e viale Guella. Ad avere la peggio sono state due donne di 58 e 57 anni e un’altra persona di 59 anni.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari con tre ambulanze che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. In supporto al personale sanitario è giunta sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco rivani che hanno anche messo in sicurezza i veicoli.

Dopo essere stati stabilizzati i feriti sono stati trasportati al nosocomio di Arco per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

