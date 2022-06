Nuove attività promosse da donne, giovani e disoccupati: ultimi 40 giorni per aderire al bando provinciale

Pubblicità

Pubblicità



Far crescere la domanda di beni e servizi offerti da operatori con sede in Trentino, rafforzare e rinnovare il tessuto economico locale e supportare donne, giovani e disoccupati nello sviluppo del proprio business.

È questo il triplice obiettivo del bando provinciale “Nuova impresa”, che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari a 1,4 milioni di euro. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese di avviamento della nuova impresa. La spesa ammissibile va da 20.000 euro ad un massimo di 100.000 euro. Le domande vanno presentate a Trentino Sviluppo entro il 28 luglio.

L’intervento si concretizza nel sostegno ai costi iniziali di tali iniziative imprenditoriali, favorendo gli acquisti di beni e servizi sul territorio provinciale, creando così ricadute sul territorio e con l’obbligo di partecipare a un percorso di formazione sui temi riguardanti la strategia e innovazione d’impresa, la gestione economica finanziaria dell’impresa, marketing e digital marketing, organizzazione delle risorse umane, economia circolare. Tra i criteri qualitativi del progetto sarà valutata anche la validità del business plan per il quale è previsto un punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità.

Pubblicità Pubblicità

Possono accedere al contributo le imprese di nuova costituzione – ovvero costituite da non più di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda – con codice ATECO primario finanziabile ai sensi delle norme di carattere generale della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 o con codice ATECO primario 59.14.00 (Attività di proiezione cinematografica), e che svolgono l’attività con unità operativa in Trentino.

Per poter beneficiare del contributo le imprese di nuova costituzione devono inoltre essere promosse da neoimprenditori che rientrano in almeno una delle seguenti categorie: donna; giovane di età compresa tra 18 anni e 35 anni alla data di costituzione dell’impresa; disoccupato iscritto ad un Centro per l’impiego sul territorio nazionale, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese di avviamento della nuova impresa. La spesa ammissibile va da 20.000 euro a massimo 100.000 euro. A seconda del punteggio ottenuto il contributo varia dal 40% al 50% della spesa ammissibile con un ammontare massimo di contribuzione rispettivamente pari ad euro 40.000 e 50.000. Tali importi vengono rideterminati nel caso in cui la spesa non dovesse avere la caratteristica di ricaduta territoriale. Le domande vanno presentate a Trentino Sviluppo entro le ore 15 del 28 luglio 2022, tramite la piattaforma https://agora.trentinosviluppo.it

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità