Massimo Lazzeri canta “Il coraggio di essere felici”. Una campagna di crowdfunding per sostenere il nuovo disco

A distanza di tre anni dal precedente lavoro, Massimo Lazzeri torna sulle piattaforme di streaming musicale con un nuovo album, “Il coraggio di essere felici”.

Autore, musicista, cantante, attore e direttore del Teatro San Marco di Trento, Massimo Lazzeri conferma di volersi muovere fra forme d’arte diverse e complementari alla ricerca di una modalità espressiva unica e personale.

“Il coraggio di essere felici” arriva dopo “Ti amo perché sì” del 2014, “Secondo me” del 2017 e “Vedi che c’è il sole” del 2019.

Grande spazio nel nuovo album alle atmosfere più intimistiche e personali, che prendono il posto delle tematiche socialmente impegnate dell’album precedente.

Ne “Il paese dei balocchi”, brano ispirato all’universo di Carlo Collodi, Lazzeri si rivolge a una ragazza, invitandola a credere in se stessa e nel proprio valore: «Essere bella non ti aiuterà / a proteggere il cuore da chi ti vuole ferire / a distinguere il falso dalla verità / a guardarti allo specchio e riconoscerti sempre».

Un invito alla fiducia è anche quello contenuto in “Danzando”: «Cerca adesso un punto fisso / davanti a te / Vai con una piroetta / e accetta / che puoi perdere l’equilibrio / perdere il punto fisso / perdere il conto / e vincere lo stesso».

“Piedi nudi”, tratta da una poesia di Olimpio Cari, è invece un inno gitano al viaggiare, allo spostarsi e cambiare prospettiva: «Piedi nudi nella polvere / piedi nudi sui sassi / sotto il sole / la strada è lunga / il cammino tortuoso». La ninna nanna che conclude il brano è intonata da Sara Giovinazzi.

È un inno all’amore “Il coraggio di essere felici”, title track dell’album: «Mi chiedi come mai / e io non so cosa dire / Mi chiedi se ho paura / vedrai, riuscirò a capire che / Non può essere più forte dell’amore / la paura di lasciarsi amare / Non può essere più scaltra dell’amore / la paura di lasciarsi andare».

A impreziosire l’album, la collaborazione di musicisti di valore: Stefano Pisetta alla batteria, Fabio Valdemarin al piano, Federico Malaman al basso e Valerio De Paola che ha curato gli arrangiamenti e produzione artistica e suonato chitarre, tricorno tenore e mandolino.

Da citare anche l’oboe di Irene Meteri, il violino di Patriza Vaccari, il violoncello di Adele Pardi, il flicorno di Christian Stanchina e le voci di Betty Maineri, Sara Giovinazzi, Silvia Lo Sapio, Giacomo Plotegher e Roberto Fondriest.

La copertina del disco è di Alfelf, poliedrico artista romano che si divide fra calligrafia, pittura, incisione, illustrazione, fumetto, canzoni e scrittura creativa.

L’album è disponibile per lo streaming e il download sulle principali piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer e tante altre) ed è in vendita a Trento alla Libreria Due Punti (via S. Martino, 78) e a Delmarco Musica (piazzetta Bruno Lunelli, 13).

Per sostenere la produzione del disco, è stata attivata una campagna di crowdfunding su www.produzionidalbasso.com. Chi parteciperà riceverà una o più copie del disco a seconda della cifra donata.

I brani di “Il coraggio di essere felici”:

Il paese dei balocchi

Piedi nudi

Con un filo d’erba

Il coraggio di essere felici

Un bel tipo

La mia stella

Danzando

Sex appeal

È giusto così

Tutti gli errori

Quest’aria fresca