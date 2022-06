Gazprom taglia del 40% le forniture di gas verso l’Europa e i mercati soffrono

Pubblicità

Pubblicità



L’Italia ha segnato l’ennesimo record che fissa il nostro spread a 253 punti base, numeri che non si vedevano da aprile 2020, quando il Paese si trovava in piena emergenza pandemica.

Non vede la luce neanche il differenziale trai nostri titoli a 10 anni e i Bund tedeschi di uguale scadenza che chiudono a quota 252, un rendimento di cresciuto al 4,28%.

Dati che mostrano come i titoli del debito italiano siano di nuovo sotto pressione, rispetto a quando erano protetti dal quantitative easing che ora la Bce ha deciso di togliere. Una decisione che non aiuta i Paesi a più alto debito. A questo, si aggiunge l’inflazione appesantita da una guerra che non permette prospettive di crescita, spingendo addirittura la Federal Reserve a pensare ad un aumento dei tassi più consistente di quanto previsto.

Pubblicità Pubblicità

Insomma, è chiaro come i mercati siano particolarmente sofferenti, travolti da una guerra che ha affossato l’economia mondiale che sembra poggiarsi principalmente sui prezzi dei beni energetici.

Prezzi, che sono schizzati a 100 euro per Megawattora sulla piazza di Amsterdam, dopo l’annuncio di Gazprom. Il colosso russo, infatti, avrebbe annunciato un taglio del 40% delle forniture del gas verso la Germania a causa di motivi tecnici attribuibili a ritardi nelle riparazioni delle apparecchiature da parte di Siemens. Al momento, la Germania non vede pericolo per gli approvvigionamenti, ma se il taglio dovesse essere definitivo le cose potrebbero cambiare.

Pubblicità Pubblicità