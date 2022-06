Draghi da Israele: forte collaborazione sul fronte energetico e appoggio alla mediazione israeliana

Pubblicità

La notizia della riduzione delle forniture di Gazprom all’Europa accompagna la seconda giornata di Mario Draghi in Israele. Diversi i temi sul tavolo: dall’iniziativa di mediazione israeliana in Ucraina, alla questione palestinese, fino quella dell’energia.

Draghi descrive Israele come amico e partner fondamentale, grazie ai rapporti molto stretti in ambito commerciale ed economico, con una collaborazione destinata a rafforzarsi soprattutto nel campo energetico.

“Sul fronte energetico lavoriamo insieme sull’utilizzo delle risorse di gas mediterraneo orientale per lo sviluppo dell’energie rinnovabili. Vogliamo ridurre la nostra dipendenza dal gas russo e accelerare la transizione energetica verso gli obiettivi climatici che ci siamo dati”: dice Draghi.

Oltre alla questione energetica che ha visto Bennet impegnarsi nell’aiutare l’Europa, producendo gas naturale, si è discusso anche delle crisi internazionali in particolare della guerra in Ucraina. Su questo, Draghi ricorda che l’Italia continuerà a sostenere in maniera convinta l’Ucraina nel suo desiderio di far parte dell’Unione Europea, lavorando perché si giunga quanto prima ad un cessate il fuoco.

