Coronavirus: 241 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Un solo caso positivo al molecolare (su 241 test effettuati) e 240 casi positivi agli antigenici (su 1.073 test effettuati). Dai molecolari, inoltre, non sono emerse altre positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Lo attesta il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che comunica anche l’assenza di decessi causati dal Covid-19 in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 25, di cui 1 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 8 dimissioni. 1.403 i casi attualmente attivi nella nostra provincia (111 in più rispetto a ieri). I guariti sono 127 in più, per un totale di 166.632 da inizio pandemia.

Ecco la ripartizione dei nuovi casi per fascia di età: 4 tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni, 10 tra 14-18 anni, 59 tra 19-39 anni, 81 tra 40-59 anni, 32 tra 60-69 anni, 27 tra 70-79 anni, 13 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione dell’attività didattica in presenza. I vaccini somministrati sono 1.224.693, di cui 428.348 seconde dosi e 345.716 terze dosi.

