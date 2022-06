Alto Adige, incendio nei boschi di Lasa: un pompiere ferito durante le operazioni di spegnimento

Pubblicità

Pubblicità



Nel primo pomeriggio di oggi, 15 giugno verso le 14.15, è scattato l’allarme per un incendio nel bosco nella zona della ferrovia marmifera di Lasa, in Alto Adige. Sul posto, sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Lasa che in breve tempo, sono riuscite a controllare e domare le fiamme.

L’acqua utilizzata per spegnere l’acqua è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una linea per l’approvvigionamento idrico. Inoltre, per evitare la ripresa di alcuni focolai l’intera zona è stata bonificata. Le cause dell’incendio non sono ancora note, ma durante le operazioni di spegnimento un vigile del fuoco è stato lievemente ferito.

Pubblicità Pubblicità