Addio al dottor Giampaolo Coraiola, medico benefattore per la Rotaliana e le Valli del Noce

Ci ha lasciati il dottor Giampaolo Coraiola, primario di Medicina all’Ospedale San Giovanni di Mezzolombardo tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, concludendo poi la sua vita professionale come direttore della Medicina all’Ospedale di Cles. Aveva 91 anni.

Commosso il ricordo del dottor Giorgio Devigili, responsabile sanitario del “San Giovanni”.

«Con il dottor Mario Soncini, primario di Chirurgia, il dottor Giampaolo Coraiola è stato tra i protagonisti della sanità ospedaliera trentina – scrive Devigili sul proprio profilo Facebook – quella attiva prima della trasformazione in Azienda, quando le decisioni importanti passavano attraverso il consiglio di amministrazione, un ente autonomo espressione della Comunità territoriale».

«Altri tempi e, forse, anche altri uomini che meritano rispetto e indiscussa stima. Personalmente lo ricordo come un medico competente e appassionato, generoso con i malati e ricco di umanità – conclude il responsabile del Centro Sanitario di Mezzolombardo –. Una persona nobile e un benefattore per le comunità della Rotaliana, della Val di Non e della Val di Sole».

