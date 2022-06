Usa, arriva un primo accordo sulle armi, più controlli e fondi alle scuole

Pubblicità

In un anno, negli Usa sono state registrate oltre 230 sparatorie di massa che hanno portato migliaia di cittadini a protestare, chiedendo un intervento legislativo mirato.

Anche se è ancora legge, arriva un passaggio storico che potrebbe superare il muro che da decenni blocca qualsiasi leggere che mette una vera stretta sulle armi.

Un accordo nato dall’impegno di un gruppo di repubblicani e democratici che punta a introdurre delle misure per rafforzare la sicurezza, limitando la diffusione delle armi da fuoco.

Nel dettaglio, la proposta prevede maggiori controlli su chi acquista e ha meno di 21 anni. Viene anche chiesta l’adozione delle leggi che consentono a polizia e famigliari di chiedere ad un tribunale il ritiro delle armi a qualcuno considerato pericoloso per sé e per gli altri. Non solo, dopo lo shock causato dall’ultima strage in Texas, l’accordo prevede importanti fondi per la sicurezza nelle scuole.

“L’iniziativa va nella giusta direzione”: in questo modo Biden appoggia la proposta, ma ammette che l’accordo non contiene tutte le misure necessarie. Ad esempio, secondo il Presidente Usa, mancherebbe il divieto delle armi d’assalto, usate nelle stragi di chiese, scuole e supermercati. In ogni caso, si tratta di una proposta che punta ripristinare un senso di sicurezza negli Stati, anche se prima di essere trasformata in legge dovrà superare l’ostruzionismo che blocca da anni questo tipo di misure.

