Trovata morta la piccola Elena. Nessun rapimento, è stata uccisa dalla mamma

Martina Patti la madre della piccola Elena Del Pozzo, scomparsa ieri e trovata cadavere stamane, in un campo incolto a Mascalucia, vicino a casa, ha confessato di aver ucciso la figlia, ma non ha spiegato come e perché avrebbe commesso il delitto.

Il rapimento, denunciato ieri dalla donna stessa, era una messa in scena per coprire l’omicidio. La notte scorsa la madre della piccola aveva subito un lungo interrogatorio, poi stamattina ha fatto ritrovare il cadavere ed è stata sentita di nuovo in Procura. I rapporti con il marito, dal quale viveva separata, non erano idilliaci e il comportamento con la figlia era definito autoritario e a volte violento.

Nel primo interrogatorio “la madre – di 23 anni – era stata lungamente sentita” e “le erano state contestate varie incongruenze”, afferma il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. “Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – aggiunge il procuratore – e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie”.

Stando a quanto emerso dall’interrogatorio, Elena sarebbe stata uccisa nella sua abitazione a Mascalucia dalla madre che avrebbe poi portato e nascosto il corpo della piccola in un vicino terreno di campagna abbandonato, cercando di coprire il cadavere con della terra e cenere lavica.

Il delitto sarebbe stato commesso dopo che la donna aveva preso la bambina all’asilo, mentre era sola in casa. La madre avrebbe detto agli inquirenti di avere agito senza capire quello che stava facendo.

L’esatta dinamica e il movente restano però ancora da chiarire e un aiuto alle indagini potrebbe giungere dall’esame autoptico.

La Procura, terminato l’interrogatorio, sta predisponendo il fermo nei confonti della donna per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

“Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati: non avevamo ragione di non credere. Elena era una bimba meravigliosa”. Così Rosaria Testa nonna paterna della bambina, nel luogo del ritrovamento del corpo della nipotina di cinque anni. “Quando hanno litigato non voleva andare via da casa – ricorda la nonna distrutta dal dolore – un giorno la mamma le stava dando botte e gliela abbiamo dovuta togliere dalle mani. Quella mattina l’ho accompagnata a scuola e le ho detto ‘nessuno ti vuole bene più di me’. Lei mi ha guardata e mi ha fatto capire che aveva capito quello che avevo detto. La madre aveva un atteggiamento autoritario e aristocratico. Decideva lei quando portarci la bambina”

“Non credevamo possibile una cosa del genere. Un rapimento era impensabile. Non si poteva immaginare quello che è successo. Mi sembra tutto così strano, assurdo. La madre di Elena era una ragazza molto chiusa, ma non riesco a spiegarmi il motivo di quello che è accaduto. Ma adesso chi è stato deve pagare, anche chi l’ha eventualmente aiutata”. Così Giovanni Del Pozzo, nonno paterno.