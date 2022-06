“Sradicati, illustratori per il bosco”: in mostra a Tuenno una riflessione sulle conseguenze della tempesta Vaia

Pubblicità

Sarà visitabile fino al 30 giugno in biblioteca a Tuenno la mostra “Sradicati, illustratori per il bosco”. Si tratta di una riflessione sulle conseguenze causate nelle nostre valli dalla tempesta Vaia.

Lo studio d’arte Andromeda ha chiamato a raccolta 38 illustratori trentini invitandoli a fare una riflessione sul bosco a seguito dei devastanti eventi atmosferici dell’ottobre 2018.

In una sola notte la tempesta Vaia ha ferito e segnato in maniera indelebile numerose valli, in particolare in Trentino-Alto Adige e in Veneto.

Con “Sradicati” si desidera raccontare questi luoghi: com’erano, come sono diventati, come potrebbero rinascere, tutto attraverso l’occhio poetico e il cuore appassionato di disegnatori e artisti trentini, che hanno vissuto questi avvenimenti in prima persona.

La mostra è visitabile durante gli orari di apertura della biblioteca. Ingresso gratuito.

