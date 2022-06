Scuola, cambiano le regole per gli esami: le mascherine non saranno obbligatorie ma solo raccomandate

Pubblicità

Pubblicità



Il vertice di ieri pomeriggio tra il Ministro della Salute, Speranza e quello dell’Istruzione, Bianchi ha avuto come tema centrale l’utilizzo della mascherina durante gli esami di maturità e di terza media. Quello che inizialmente sembrava un obbligo, ora è diventato solo una raccomandazione.

Infatti, l’attuale quadro epidemiologico avrebbe permesso di introdurre la discrezionalità sull’indossare o meno la mascherina durante gli esami, anche se resta fortemente raccomandata.

Domani, la decisione verrà presentata al Consiglio dei ministri dove sarà proposta una norma ad hoc, a cui seguirà una circolare indirizzata alle scuole contenente le esatte indicazioni su come comportarsi durante gli orali e gli scritti.

Pubblicità Pubblicità

Inoltre, sempre nella giornata di mercoledì 15 giugno, il Governo dovrebbe affrontare anche la questione dei dispositivi di protezione su trasporti pubblici.

Secondo il Ministro Speranza, la decisione dovrà essere condivisa, ma nel caso in cui non ci sarà nessuna scelta in merito, l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici potrebbe decadere automaticamente.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità