Parcheggi e ticket: un argomento scottante per i cittadini di Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



Parcheggiare in centro città non è mai stato così caro. Se si è a Rovereto e si ha bisogno di lasciare la macchina in centro è bene iniziare a pensarci bene prima di salire in macchina.

La sosta – da mesi – non è più gratuita nella fascia oraria 12:30 – 14:30 ed i prezzi per il resto della giornata sono lievitati in maniera davvero impressionante.

Quasi troppo.

Pubblicità Pubblicità

Va bene che il Comune stia puntando verso una città più ecologica e con meno auto e meno inquinamento – di certo l’idea è ottima – però bisogna anche tener conto di chi vive e lavora in città e delle loro esigenze.

Togliere quasi completamente i parcheggi dal centro per metterli a pagamento alzando i prezzi dei ticket non è certamente il modo più adatto per andare a farsi amici i commercianti della città o anche solo i cittadini.

Certo, questa modalità è valida fino al prossimo anno (ovvero fino alla fine del mandato) ma resta comunque una scelta deleteria per chi ci vive e per chi viene in città da fuori.

Pubblicità Pubblicità



Non tutti lavorano in palazzi e strutture dove sono disponibili parcheggi privati; non tutti possono permettersi di andare al lavoro in bicicletta o con i mezzi pubblici; non tutti hanno il tempo di scattare da una parte all’altra di Rovereto o di fare la spola tra Rovereto e le zone limitrofe con i mezzi o in bicicletta.

È vero, i parcheggi interrati ci sono, ma anche in quel caso il costo non è indifferente, seppur più vantaggioso rispetto a quello dei parcheggi canonici lungo le strade o nei parcheggi in zone più centrali della città.

Tra i problemi di furti e vandalismo che stanno rendendo invivibile la Città della Quercia per gli automobilisti, l’aumentare i ticket e le tariffe per le soste in centro è davvero un altro brutto colpo. Nessuno pretende che le misure straordinarie prese con la pandemia (ad esempio la prima ora di sosta gratuita) proseguano, anche se erano estremamente comode per lavoratori e cittadini che magari dovevano correre in città per impegni brevi.

La divisione della città in zone (rossa per il centro, gialla per le zone meno centrali e arancione per l’ospedale) ognuna con un proprio tariffario, era sicuramente un’altra idea buona che andava a regolare i posteggi in base alla lunghezza della sosta. Tuttavia, i rincari ci sono stati ovunque e questo ha portato molto scontento ed una petizione (firmata da molti) che chiedeva di rivedere i prezzi dei ticket e di reintrodurre la sosta gratuita per la pausa pranzo. Tuttavia, la petizione è stata respinta. Insomma, un Comune certamente deciso a mandare avanti i propri (lodevoli) obiettivi anche se vuol dire mostrarsi un po’ sordi davanti alle richieste dei propri cittadini.