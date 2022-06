Magica Notte: per i concertini adesioni entro venerdì

Pubblicità

Tra sabato 18 e domenica 19 torna la Magica Notte delle Feste Vigiliane. Il servizio Sostenibilità e transizione ecologica ha definito con apposita determinazione orari, modalità e limiti per lo svolgimento di eventi presso i pubblici esercizi e attività commerciali.

L’attività musicale potrà essere svolta esclusivamente nell’ambito del plateatico e nella fascia oraria dalle 18 alle 2. Per gli esercizi in piazza Fiera, piazza Duomo, piazza D’Arogno, piazza Garzetti, via Garibaldi, via Verdi, via San Martino, piazza Battisti gli intrattenimenti potranno essere svolti esclusivamente all’interno del locale, vista la concomitanza con le iniziative pubbliche già in programma.

La batteria e gli strumenti a percussione non dovranno essere amplificati, i diffusori sonori dovranno essere orientati verso l’area di svolgimento dell’intrattenimento privilegiando la diffusione sonora “a pioggia”, il volume dell’impianto di diffusione sonora dovrà essere contenuto entro limiti accettabili e costantemente controllato.

Gli esercenti della città interessati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare entro le ore 12.00 di venerdì 17 giugno una comunicazione all’ufficio Cultura, turismo ed eventi, scrivendo a servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

Nella mail, gli esercenti dovranno precisare il titolare e la tipologia dell’attività, l’indirizzo dell’esercizio, se l’evento si svolge all’interno del locale o nel plateatico, il genere musicale che si intende proporre, se si tratta di musica dal vivo o dj set.

L’ufficio Cultura, turismo ed eventi verificherà l’eventuale esistenza di conflitti tra gli eventi proposti dai privati e il programma delle Feste Vigiliane.

