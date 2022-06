Il Gruppo Alpini di Smarano-Sfruz festeggia il 60esimo di fondazione

Pubblicità

Sarà una giornata importante quella di domenica prossima, 19 giugno, per il Gruppo Alpini di Smarano-Sfruz, che festeggerà, con due anni di ritardo causa Covid, il 60esimo anniversario di fondazione.

Il Gruppo Alpini rappresenta una realtà importante del panorama associativo del Comune di Sfruz: un gruppo coeso di persone al servizio disinteressato della comunità sempre pronte a mettersi al servizio degli altri.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 9 con l’ammassamento al monumento ai caduti di Sfruz, per poi lasciare spazio alla sfilata (ore 10) con la fanfara di Pieve di Bono.

L’arrivo a Smarano è previsto per le 10.30, con benedizione del monumento e deposizione della corona. Seguirà la messa in chiesa (ore 11), mentre alle 12.30 ci sarà il pranzo nel tendone.

Dalle 14 in poi intrattenimento e musica con il concerto della fanfara di Pieve di Bono.

«Gli Alpini sono un esempio – scrive l’amministrazione comunale di Sfruz sulla propria pagina Facebook –. Perché, vedete, nulla è più lontano dalla retorica dell’operosità costante e discreta degli Alpini, o della concretezza di chi è abituato a rimboccarsi le maniche e agire, anche nelle circostanze più difficili, senza mai risparmiarsi per la tutela e la promozione del bene comune».

«Un plauso inoltre per l’attività, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per il ricordo dei caduti di Smarano e Sfruz. Un ricordo che va oltre la retorica dei confini nazionali e dei nazionalismi perché di fronte alla morte non esiste bandiera».