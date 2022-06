Fondazione Museo storico del Trentino: visite guidate e attività gratuite a giugno e luglio

Pubblicità

Iniziano le vacanze ma non per i musei! Per chi è rimasto in città la Fondazione Museo storico del Trentino propone un ricco calendario di appuntamenti per scoprire – o riscoprire – i propri luoghi.

Sono in programma visite guidate e attività gratuite per vedere la nuova mostra sulla seconda guerra mondiale alle Gallerie, gli aeroplani del Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, l’ottocentesco Forte di Cadine.

Di seguito il calendario di eventi che sono liberi fino al raggiungimento del numero massimo di posti. L’accesso al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni richiede il pagamento del biglietto d’ingresso (il biglietto è ridotto fino ai 26 anni e gratuito fino ai 14). L’ingresso agli altri luoghi è gratuito.

18 giugno, dalle 14.30 alle 16.30: attività per bambini “Costruiamo l’aereo creativo!”. Il laboratorio, che ha una durata di circa 45 minuti, può essere svolto in qualsiasi momento all’interno della fascia oraria indicata.

25 giugno, partenza fissa ore 14.30 e 15.30: visita alla mostra “La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina”

2 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni

9 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita alla mostra “La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina ”

10 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita a Forte Cadine

13 luglio, partenza fissa ore 14.30, 15.00, 15.30 e 16.00, visita allo Spazio De Gasperi

14 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita alla mostra “La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina”

16 luglio, dalle 14.30 alle 16.30 attività per bambini “Costruiamo l’aereo creativo!”. Il laboratorio, che ha una durata di circa 45 minuti, può essere svolto in qualsiasi momento all’interno della fascia oraria indicata.

23 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita alla mostra “La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina”

24 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita a Forte Cadine

27 luglio, partenza fissa ore 14.30, 15.00, 15.30 e 16.00, visita allo Spazio De Gasperi

28 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita alla mostra “La Seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina”

30 luglio, partenza fissa ore 14.30 e 15.30, visita al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni

Per informazioni: Tel: 0461 1747000 (in orario d’ufficio) Email: edu@museostorico.it

