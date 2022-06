Condizioni di lavoro dei drivers trentini abbastanza buone

Pubblicità

Paolo Zanella consigliere provinciale di Futura attraverso l’interrogazione (n. 3251) aveva chiesto alla giunta le condizioni di lavoro dei driver nel settore ecommerce.

La provincia nel maggio 2021, in relazione ad alcune criticità messe in risalto dalla stampa, aveva avviato di iniziativa da parte di UOPSAL un’azione di vigilanza congiunta con il Servizio Lavoro e con la Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma di Trento.

Nel merito sono state controllate tre aziende. E’ stato effettuato un primo sopralluogo da parte di operatori dei servizi per valutare sia gli aspetti di sicurezza che di regolarità contrattuale. Il sopralluogo ha riguardato le condizioni di lavoro relative al punto di arrivo delle spedizioni in gestione alla società AMAZON e di ritiro e carico dei pacchi su automezzi per la consegna al destinatario, in gestione invece alla società INBOX SRL e A.BA.CO SRL.

Nella risposta l’assessore Spinelli ha spiegato che l’attività di controllo ha riguardato diversi aspetti e coinvolto prevalentemente le società INBOX SRL e A.BA.CO SRL..alle quali venivano attribuite le principali criticità.

Durante l’attività di controllo si sono approfonditi numerosi temi in modo trasversale a 360°.

Alcuni furgoni presentavano qualche ammaccatura ma nel complesso le carrozzerie apparivano in buono stato, puliti e non usurati anche al loro interno. Gli pneumatici apparivano in buono stato. Si è inoltre potuto verificare che le flotte aziendali erano completamente costituite da veicoli a noleggio nel cui contratto era peraltro prevista la loro sostituzione ogni due anni.

In relazione all’intervento di prevenzione sono emerse n. 5 irregolarità per le quali sono state contestate le violazioni ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii in merito agli obblighi del Datore di Lavoro e dei dirigenti per assenza dei giudizi di idoneità riferiti ad alcuni lavoratori e per l’adeguatezza della valutazione dei rischi, ove si è rilevata la mancanza di alcuni requisiti inerenti il rischio da stress lavoro correlato.

Le violazioni riscontrate sono state eliminate e le prescrizioni impartite sono state ottemperate regolarmente. Nel corso del 2021 è stata inoltre raccolta un’altra segnalazione che ha determinato un’ulteriore attività di vigilanza nei confronti di una società di consegna prodotti postali con 38 dipendenti.

Dopo i controlli (sopralluogo e richiesta documentazione) è stata contestata la violazione relativa alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la mancata formazione di 32 autisti operanti sul territorio provinciale.

Anche in questo caso l’azienda ha adempiuto alle prescrizioni impartite e conseguentemente è stata avviata la procedura di pagamento della sanzione con l’applicazione della procedura di estinzione del reato ai sensi del D.Lgs 758/1994.