A Castel Caldes la mostra fotografica sulla montagna: «Vivere in alto. Uomini e montagne»

Giovedì 16 alle 17 a Castel Caldes sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata alla montagna osservata, vissuta e raccontata dai grandi interpreti dell’Agenzia Magnum Photos, fondata nel 1947 ed ancora oggi attiva. Circa 100 fotografie esploreranno vari aspetti del rapporto uomo-natura con scatti di Robert Capa, Steve McCurry e tanti altri.

La montagna ha sempre rivesto, rispetto all’umanità, molteplici significati e usi: vissuta o abbandonata, divinizzata, sfruttata, vista come barriera o rifugio, come luogo di scelte di vita, amato o rinnegata. Da sempre infatti il rapporto tra la montagna e il genere umano è sempre stato importante, mai irrilevante.

Non a caso il grande poeta e pittore inglese William Blake scriveva “Grandi cose si compiono quando gli uomini e le montagne si incontrano”. Una frase che condensa al meglio il legame sempre esistente fra la dimensione umana e quella naturale della montagna. Da sempre le montagne sono stati limiti per migrazioni, barriere per conflitti, custodi di un rapporto intimo e spirituale con la natura; luoghi da cui fuggire, o luoghi per ricercare nuove equilibri.

Da questa considerazione, in particolare la frase di Blake, si è sviluppato il progetto espositivo “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum. Da Robert Capa a Steve McCurry” che sarà ospitata a Castel Caldes dal 17 giugno al 9 ottobre. Una mostra che vuole essere un elemento di continuità con il progetto espositivo ““Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex Majoli” che sposava la straordinaria vocazione di questo territorio verso la pratica ciclistica. Una continuità che denota la volontà di intraprendere un nuovo progetto finalizzato a sviluppare una lettura, attraverso l’opera di grandi fotografi di fama internazionale, delle caratteristiche del territorio della Valle di Sole.

Una progettualità che continua e si sviluppa quest’anno affrontando due elementi determinanti per il territorio della Val di Sole: le montagne con il suo straordinario patrimonio naturale e le comunità che le vivono e permettono di fruirle, con il proprio bagaglio di esperienze e cultura. Tematica cardine sarà, per questa nuova iniziativa, dunque il rapporto fra le persone e le montagne.

Protagonista assoluta sarà la montagna osservata, vissuta e raccontata dai grandi interpreti dell’Agenzia Magnum Photos, fondata nel 1947 ed ancora oggi attiva. Verranno raccolte circa 100 fotografie che esploreranno vari aspetti di questo rapporto uomo-natura permettendo così di fornire uno spaccato completo di questa relazione. Il percorso espositivo affronterà, nelle splendide sale del Castello di Caldes, aspetti di questo rapporto fra uomo e montagna, mettendo l’attenzione sui punti di contatto fra i tempi della natura e quella degli uomini.

Si partirà dalle persone, con le loro personali storie, che hanno scelto di vivere la montagna con un viaggio in varie parti del mondo e nelle mille professioni che tradizionalmente si svolgono; la vita di coloro che, per scelta o necessità, decidono di vivere in alto e di affrontare le difficoltà che essa comporta. Fotografie di Steve McCurry, Inge Morath, Ferdinando Scianna e molti altri ancora. Una seziona sarà dedicata ovviamente al tema del turismo e alle mille implicazioni che esso ha.

Un tema con luci e ombre, ma che permette di riflettere i cambiamenti avvenuti all’interno della nostra società attraverso le fotografie di Martin Parr, i colori di Tavakolian e l’ironia di Jean Gaumy. Poi c’è il tema dei luoghi del vivere in alto spaziando dalle testimonianze delle civiltà antiche, con la fotografia di Bruno Barbey, fino alle moderne infrastrutture a servizio del turismo e delle nuove esigenze del vivere in montagna con le foto di René Burri.Su questa sezione l’attenzione sarà indirizzata anche agli interventi dell’uomo sulla montagna, sia per supportare le esigenze del turismo, sia gli interventi per preservarlo e proteggerlo.

In questa sezione fotografie di Peter Marlow e Carl De Keyzer. Ma la montagna è il luogo anche sede di conflitti e per questo una sezione verrà dedicata una sezione specifica con foto di Alex Majoli e Christopher Anderson.