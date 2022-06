Troppi animali abbandonati: serve più consapevolezza all’acquisto

Pubblicità

Pubblicità



Al giorno d’oggi, gli animali sono parte integrante della famiglia.

Nel 2022 credo non ci sia nulla di più vero di “nessun animale è più viziato dell’animale domestico di un 20 enne“. Di fatto, gli animali sono ormai diventati una delle colonne portanti del concetto stesso di “famiglia”.

Purtroppo, se da un lato ci sono persone consapevoli dei sacrifici che avere un animale in casa comporta, dall’altro ci sono invece troppe persone che inconsapevolmente vanno a prendere un cane o un gatto o un roditore senza realizzare per davvero quale tipo di impegno comporti.

Pubblicità Pubblicità

Negli ultimi anni, nonostante tutte le campagne fatte, il triste fenomeno di animali abbandonati prima delle vacanze non vede diminuire i propri numeri. Si potrebbe quasi dire che la pandemia del 2020 con i suoi lockdown ha solo peggiorato la situazione.

Molte famiglie e molte persone, ritrovandosi a casa, hanno infatti deciso di acquistare degli animali domestici: dai cani ai conigli, dai pappagalli ai serpenti, quello che più preferivano per avere compagnia. Per quanto sia stata certamente una buona azione, ora bisogna iniziare a fare i conti con la fine dei lavori da casa, con il tempo che si passa fuori dalle mura della propria abitazione e con il tempo che torna ad essere sempre troppo poco come “una volta”.

Avere un animale non è solo dargli da mangiare 2-3 volte al giorno, portarlo a spasso o lasciarlo libero per casa. È instaurarci un rapporto, farsi compagnia a vicenda e imparare a rispettarsi.

Pubblicità Pubblicità



Di certo, ci vogliono sacrifici anche economici, non solo temporali. Purtroppo, nel 2022 ancora ci troviamo davanti a situazioni orribili: cuccioli abbandonati lungo le strade, conigli e altri animali esotici liberati nei prati (senza neanche pensare ai danni ecologici che questo può provocare!).

Come si può essere così egoisti ed incoscienti? Come si può – per mero egoismo – decidere di tenere un animale solo fino a quando “fa comodo” salvo poi cambiare idea quando si realizza che tipo di impegno (anche economico) serve per mantenerlo? Come si fa a preferire una decina di giorni di vacanza ad un amore incondizionato e fedele?

L’essere umano non merita certo gli animali. Urge un’esame di coscienza, prima che anche in questa estate 2022 ci si ritrovi a leggere numeri preoccupanti riguardo all’abbandono degli animali durante i mesi caldi.