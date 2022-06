Scontro auto – moto sulla statale 237, ferito un centauro 31 enne

Pubblicità

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri domenica 12 giugno pochi minuti prima delle 16:00 in valle del Chiese nel comune di Sella Giudicarie lungo la strada statale 237 del caffaro nell’abitato di Lardaro. Una moto con a bordo un centauro 31 enne e una macchina si sono scontrati frontalmente facendo cadere a terra il giovane.

In pochi minuti sul posto è giunta una ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure al ferito. In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza dei mezzi sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lardaro che hanno fatto anche supporto alla viabilità visto che la statale e stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi.

Per accertare la dinamica è intervenuta la pattuglia della polizia locale della Valle del Chiese. Il 31 enne dopo essere stato stabilizzato e stato portato nel nosocomio giudicariese per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

