Referendum, vittoria dei sì ma niente quorum. Amministrative: nei grandi comuni avanti il centro destra

Come previsto non è stato raggiunto il quorum nel Referendum 2022. L’affluenza nazionale non è andata oltre il 19% ben lontana da quel 50% più uno necessario per validare i cinque quesiti. In Trentino è stata addirittura sotto la media nazionale.

I risultati ufficiali hanno evidenziato un netto successo del Sì in tutti e cinque i referendum sulla giustizia: legge Severino, separazione delle carriere, custodia cautelare, elezione dei togati del Csm e consigli giudiziari.

Chiuse le urne, il dato più atteso adesso è stato subito quello dell’affluenza: non essendo stato superato il quorum del 50% dei votanti sugli oltre 46 milioni di aventi diritto, i cinque referendum non avranno validità. Si attendono i risultati definitivi nella giornata di oggi.,

Per quanto riguarda i singoli quesiti, sotto riportiamo i risultati ufficiali dei cinque referendum. Matteo Salvini, primo promotore dei referendum, ha voluto ringraziare gli oltre 10 milioni di Italiani che hanno votato per tentare di cambiare la giustizia italiana.

Ieri si votava anche in un migliaio circa di comuni, alcuni dei quali molto importanti. I primi exit poll, disponibili solo per 6 delle principali città al voto, fanno intanto sorridere il centrodestra. Secondo Opinio Rai, a Genova e Palermo sarebbe infatti vicino alla vittoria al primo turno, a un passo a L’Aquila. A Verona il PD è avanti e andrà al ballottaggio o con Sboarina oppure con Tosi che sono secondi appaiati. Anche a Parma di va al ballottaggio. Lo spoglio per tutti i comuni italiani comincerà nella mattinata di oggi.

