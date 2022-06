Presanella: proseguono le ricerche del 43 enne tedesco scomparso

Pubblicità

Continuano anche oggi le ricerche del 43-enne tedesco di cui non si hanno più notizie dallo scorso giovedì sera.

“Da giovedì 9 giugno non si hanno più notizie di Pietro, un uomo tedesco di 43 anni che potrebbe aver intrapreso una escursione di più giorni in montagna, presumibilmente nella zona della Val Genova, dell’Adamello o della Presanella. Chiunque lo avesse visto o abbia sue notizie è pregato di contattare il 112.” è possibile leggere sulla pagina Facebook del Soccorso Alpino Trentino.

L’uomo, la cui autovettura è stata ritrovata a Carisolo, era uscito la scorsa settimana per un’escursione in montagna. L’allarme è stato lanciato dai familiari che, non avendo più ricevuto suo notizie e dopo aver cercato di contattarlo senza successo, hanno deciso di rivolgersi alle autorità.

Le ricerche, iniziate giovedì, hanno visto coinvolte varie squadre del Soccorso Alpino, i droni, l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento e le Unità cinofile del Soccorso Alpino con i cani molecolari. Utilizzata anche la campana Recco (dispositivo ideato per la ricerca di persone/materiale metallico disperse) ma senza alcun risultato.

