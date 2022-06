Piazza santa Maria Maggiore: nascondono la droga sotto terra e nella Basilica – I VIDEO DEL DEGRADO

Pubblicità

I presidi e i controlli non bastano. Piazza santa Maria Maggiore rimane a tutti gli effetti il centro di smercio più importante della droga del capoluogo. A testimoniarlo le crude immagini girate in giornate diverse che testimoniano come il mercato della droga trentino sia ben lontano dall’essere sconfitto.

Quello che fa venire la rabbia è come sia possibile assistere a queste scene inermi, in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti. Gli spacciatori sono ormai dappertutto. In prevalenza sono tunisini, poi ci sono i neri dell’africa subsahariana, in genere manovrati dagli slavi o albanesi.

Come si vede spacciano dovunque, come trottole impazzite, alla luce del sole, fregandosene dei passanti, dei Vigili Urbani, dei Carabinieri e della Polizia, di tutte le Forze dell’Ordine, che numerose e incazzate quanto impotenti e frustrate, passano continuamente e inutilmente nelle degradate zone del centro storico.

Nascondono la droga sotto terra, (qui il video) negli anfratti (qui il video) e nelle vetrate (qui il video) della basilica di santa Maria Maggiore e vanno a riprenderla quanto arrivano i clienti, quasi tutti minorenni che vengono iniziati alla droga e ne diventano dipendenti da subito, e a loro volta per procurarsela inducono alla droga quelli più piccoli, o diventano i galoppini degli spacciatori, tanto chi ferma il biondino sfigato con i brufoli, le cuffiette e lo zainetto Invicta?

Gli spacciatori sono instancabili, sanno che devono concentrare la loro manovalanza in poche ore, poi andare al Western Union poco distante a spedire i soldi in Africa, centinaia di migliaia di euro al giorno. Dicono che un galoppino di media importanza in un week-end arrivi a spacciare attorno a cinquemila euro.

Come si vede dalle immagini gli spacciatori si muovono dinamici, vanno a prendere la droga negli anfratti dei muri, nelle aiuole, nei cassonetti, tornano, la cedono, incassano, arriva il boss che non si sporca mai, gli consegnano il denaro e ripartono. Senza sosta, tutto l’anno, ormai da anni. Sotto i 3 drammatici video che testimoniano dove gli spacciatori nascondono la droga:

