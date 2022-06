I grandi progetti Esakon passano da Lombardia, Veneto e Trentino

Parte la sfida dell’unica azienda trentina ai grandi colossi informatici grazie alla ricerca e innovazione che ha consentito di lanciare a livello nazionale Sherpa 4.0 qualificata AgID già presente a Exposanità. Le Regioni più all’avanguardia nella gestione della sanità sono il focus dello sviluppo commerciale su vasta scala di Esakon.

Dopo i grandi successi di Exposanità, i soci fondatori di Roberto Betta e Italo Parolari stanno riscontrando l’interesse dei sistemi socio-assistenziali delle Regioni più all’avanguardia del panorama italiano. Grazie alle ingenti risorse e potenzialità del PRNN il Piano di sviluppo e resilienza finanziato dalla UE, è in atto il ripensamento dei sistemi regionali che hanno bruciato grandi risorse a carico dei cittadini e affrontato le difficoltà della pandemia

“Il nostro piano di sviluppo prosegue in modo inarrestabile. Noi siamo il presente per una gestione sanitaria più equa, etica e a basso impatto economico, ma ad altissime prestazioni perché il cloud è efficienza. La concentrazione nelle mani di pochi colossi fa male ai cittadini, perché più ridotta è la scelta sul mercato, meno la crescita di qualità è garantita. Oggi Esakon, con la sua Sherpa 4.0, piattaforma informatica in cloud qualificata AgID, è al centro degli interessi di tutte le 20 Regioni dove operiamo da tempo e, in particolare, Lombardia, Veneto e Trentino – conferma Roberto Betta Direzione Sviluppo Progetti.

“Esakon è e rimane orgogliosamente indipendente, ma sempre disponibile ad alleanze e accordi per una moderna visione dello sviluppo della rete commerciale e di collaborazione che è il punto di forza della nostra azienda. Siamo consapevoli che la sfida ai grandi colossi informatici si può basare solo su innovazione e ricerca anche nella gestione di case di riposo, RSA, hospice, asili, scuole materne e servizi sociali – ci racconta Italo Parolari socio fondatore e direttore di Esakon.

In un periodo di fortissima carenza di personale socio-assistenziale a tutti i livelli, il cloud Sherpa 4.0 agevola il lavoro degli operatori socio-sanitari ed assistenziali: il benessere professionale è il focus dei servizi SaaS software as a service di Esakon, frutto della ricerca e sviluppo Made in Trentino Alto Adige.

Perché Sherpa 4.0 by Esakon? – Esakon segue oltre 250 organizzazioni pari a oltre 20.000 utenti cioè connessioni attive su Sherpa in cloud che corrispondono a oltre 30.000 assistiti, 24 ore su 24, sabati e festivi compresi e opera già in 20 Regioni italiane. Sherpa 4.0 by Esakon è una proposta attuale che accoglie le innovazioni organizzative e tecnologiche, che hanno mostrato tutta la loro validità negli anni pandemici. Una rivoluzione digitale forzata che ha accelerato i processi di rinnovamento italiani, soprattutto nella PA Pubblica Amministrazione.

Glossario del cloud – SaaS software as a service delegano a un soggetto come Esakon l’aggiornamento e adeguamento dei programmi di gestione aziendali eliminando le costosissime licenze d’uso, i server energivori e le reti interne. Basta un pc o un tablet e un accesso internet e la struttura, ovunque in Italia, può iniziare a operare anche in smart working.

Cosa succede con i servizi in cloud: deleghi al produttore di software le complessità legate agli aggiornamenti legislativi. Ci pensano i tecnici della software house come Esakon, a garantire gli adeguamenti Regione per Regione in modo unico e centralizzato. Di fatto i servizi e programmi software sono partner esterni che assolvono a una parte delle attività di adeguamento normativo che, in Italia, sono delegate alle singole Regioni.

Capita infatti che gruppi che hanno sedi operative in diverse Regioni abbiano necessità di usare versioni regionali differenti di Sherpa 4.0 per espletare le pratiche burocratiche.

Super protezione dei dati e manutenzione da remoto: chi gestisce la manutenzione dei programmi e la gestione della sicurezza dei dati è il partner in cloud cioè Esakon così come gli adeguamenti normativi: se non sei in cloud l’organizzazione li deve fare in autonomia aumentando i costi, oltre a essere fuori legge.

Sicurezza dei dati sulla salute, sulle cure e sugli aspetti socio-sanitari sono riservati e protetti e devono essere conservati a prova di attacchi hacker! Esakon, grazie alle partnership con Reggiani Consulting, Brennercom, Infocert, Linkspirit riesce a garantire il massimo in termini di sicurezza a costi più che accessibili.

I SaaS cioè i servizi in cloud sono più economici perché Esakon concentra a se le funzioni di sviluppo e adeguamento dei programmi ripartendo i costi della ricerca e sviluppo su centinaia di migliaia di utenti. L’obiettivo etico è garantire il massimo servizio online, la massima tutela e il maggior contenimento dei costi. Per la Pubblica Amministrazione in particolare è vitale in questa fase. In sintesi il lavoro previsto dalla qualificazione AgID in tema di sicurezza e garanzie sta a significare questo.

Esakon in sintesi – Esakon nasce nel 1998 dalla volontà di Italo Parolari e Roberto Betta. L’azienda viene fondata già con l’idea di progettare e gestire una piattaforma in cloud per fornire programmi e servizi organizzati in modo estremamente flessibile e resiliente nei confronti delle future evoluzioni informatiche. Esakon studia, progetta, realizza e propone oggi Sherpa 4.0, il più evoluto sistema tecnologico e informatico per la gestione delle strutture socio/sanitarie arrivata alla 4° edizione. Lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone.

L’organizzazione Esakon è coerente con le più recenti evoluzioni delle imprese informatiche: 6 figure chiave rappresentano il management e gestiscono una serie di ricercatori, consulenti e partner che sono focalizzati sul problem solving, senza inutili e onerose sovrastrutture.

