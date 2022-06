Gli allievi Vigili del Fuoco in gara al Centro sportivo di Mori

Pubblicità

Sabato pomeriggio il centro sportivo di Mori ha accolto la finale di campionato di CTIF Allievi e Tradizionale. Decine di ragazzi e ragazze di età compresa fra i 10 e i 16 anni, provenienti da tutto il Trentino, si sono sfidate in manovre pompieristiche; a seguire, le squadre “tradizionali” composte da 9 Vigili del Fuoco volontari si sono cimentate in manovre a tempo per simulare la procedura di alimentazione di una motopompa da un fiume, per arginare un possibile incendio.

Una manifestazione importante, come ha dimostrato anche la ricca presenza di autorità locali e provinciali, a partire dall’assessore provinciale allo sport e turismo Roberto Failoni e dal presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, per arrivare al sindaco e al vicesindaco di Mori, rispettivamente Stefano Barozzi e Nicola Mazzucchi, senza dimenticare i rappresentanti dei Vigili del Fuoco trentino, ovvero i due vicepresidenti della Federazione Luigi Maturi e Daniele Postal, l’ispettore del distretto Vallagarina Alessandro Adami, il comandante del Corpo di Mori Mauro Maltauro, il dirigente della Federazione Corpi Vigili del Fuoco Volontari Mauro Donati.

Di “una giornata speciale a Mori coi nostri Vigili del Fuoco volontari“, ha parlato l’assessore provinciale Failoni, che ha evidenziato quanto siano importanti i Vigili del Fuoco per il Trentino e quanto impegno e dedizione essi donino quotidianamente alla comunità.

“Questo pomeriggio sono stati protagonisti i giovani allievi, che rappresentano il futuro del volontariato: i ragazzi e le ragazze – ha concluso l’assessore – si sono cimentati in gare impegnative, con tanta passione, con competizione ma senza dimenticare il rispetto e l’amicizia, che sono i veri valori dello sport”.

“Un grazie di cuore ai più giovani e agli istruttori” lo ha poi voluto esprimere il presidente Kaswalder, che ha messo in luce il valore rappresentato dagli allievi, le giovani leve “che andranno a sostituire i Vigili del Fuoco volontari, dei quali andiamo orgogliosi”.

