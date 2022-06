Perde il controllo della macchina e si ribalta, ferito un 20 enne

Pubblicità

Pubblicità



Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 giugno, pochi minuti prima delle 12:00 in valle di Sole nel centro abitato di Mezzana .

Il conducente 20 enne mentre stava percorrendo il centro abitato del paese ha perso il controllo del proprio mezzo finendo per ribaltarsi. In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure al giovane.

In supporto al personale sanitario sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Mezzana che hanno subito messo in sicurezza la zona. Il giovane dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale clesiano in codice rosso per le cure del caso.

Pubblicità Pubblicità