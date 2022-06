Il ministro Lamorgese finanzia progetti per l’accoglienza per altri 53 milioni di euro

Pubblicità

Il ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha dato il via libera per il finanziamento, per un importo complessivo di 53 milioni, per ognuno degli anni del triennio 2022-2024 e per un totale di 3.530 posti, 135 progetti di enti locali aderenti al Sistema accoglienza e integrazione (Sai), per ampliarne la capacità di accoglienza.

I progetti sono finanziati con risorse stanziate dall’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n.234 e dall’articolo 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n.16 per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Afghanistan e dall’Ucraina.

Ricordiamo che i Sai sono un modello di accoglienza introdotto nel 2020 che prevede già per i richiedenti protezione non solo un’assistenza materiale ma anche legale, sanitaria e linguistica.

Inoltre, per coloro che ottengono lo status di rifugiato o protezione interazionale, è previsto un livello ulteriore di assistenza ai fini dell’integrazione e dell’inserimento lavorativo.

Cos’è l’accoglienza diffusa prevista per l’emergenza Ucraina – Si tratta di un sistema di accoglienza e soccorso che verrebbe garantito tramite “enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, enti ed associazioni iscritti ad un apposito registro o entri religiosi”, cui verrà riconosciuto un contributo di 33 euro per ciascuna persona ospitata.

Accoglienza offerta da privati: come funziona – Per coloro che invece abbiano trovato autonomamente una sistemazione (da parenti, amici o conoscenti) è previsto un contributo di 300 euro (oltre 150 euro per ciascun figlio minore di 18 anni), ma solo per tre mesi.

Si tratta quindi di un aiuto temporaneo, per far fronte alla prima emergenza, e solo destinato ai richiedenti protezione temporanea ma non per i privati che li ospitano.

Sono 132.129 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia, 125.122 delle quali alla frontiera e 7.007 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Sul totale, 69.493 sono donne, 20.181 uomini e 42.455 minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.

