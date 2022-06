I nuovi appuntamenti nello spazio pubblico di “Cantiere Tempo”

Pubblicità

Proseguiranno fino alla fine di giugno gli incontri e le pratiche in presenza a Cantiere Tempo, il progetto in site specific dell’artista e sociologa Anna Scalfi Eghenter, che vede l’installazione di un vero cantiere edile sulla facciata della Fondazione Franco Demarchi in piazza Santa Maria Maggiore a Trento.

Cantiere Tempo è un luogo di rigenerazione delle relazioni, provate soprattutto dalla pandemia, e uno spazio restituito al suo pubblico utilizzo. Tutti possono accedervi liberamente e gratuitamente.

Dal 14 giugno al Cantiere si parlerà di montagna, imprenditoria femminile, arte contemporanea, si potrà partecipare a dibattiti intergenerazionali su temi d’attualità, e ci sarà l’opportunità di incontrare e vedere in azione in piazza una squadra di cricket. Tutti gli appuntamenti sono visibili alla pagina cantieretempo.com.

La Fondazione Franco Demarchi ha invitato Anna Scalfi Eghenter, che utilizza la pratica artistica per contestualizzare processi reali in ambito sociale, organizzativo ed economico sostenibile, a realizzare il suo progetto in piazza al fine di attivare e ri-attivare processi di relazione in presenza.

Dalle ore 18 alle ore 19 a Cantiere Tempo interverranno il 14 giugno Franco Mazzetto con un momento di musica in 3D, il 15 giugno Giorgio, Paolo e Andrea che racconteranno la loro esperienza, anche attraverso la proiezione di un video, di come “in montagna servono braccia per chi non ha gambe“. Il 16 giugno Claudia Gesperetti parlerà delle iniziative del comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Trento e il 22 giugno si potrà partecipare al dialogo tra Anna Scalfi Eghenter e Giovanna Nicoletti sulle possibili relazioni tra opera pubblica e artista. Il 17 e il 24 giugno saranno organizzati due momenti di dibattito dialogico intergenerazionale su tematiche di attualità, in cui interverranno giovani e adulti.

Domenica 19 giugno, dalle ore 11.30 alle 12.30, tutti i curiosi e gli amanti del cricket, potranno venire in piazza Santa Maria Maggiore a conoscere e a vedere in azione il Pakistan Christian Cricket Team. Il calendario di Cantiere Tempo è in fase di ulteriore implementazione e quindi, per essere aggiornati, è consigliabile visionare la pagina cantieretempo.com.

