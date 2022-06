Fondazione Comunità di Arco, la riconoscenza

Pubblicità

«Erano tre anni che non vedevo il centro di Arco». «Erano secoli che non andavo in bicicletta». «Quando mi riportate?» «È la prima volta che vedo sorridere così mia zia da anni». «L’esperienza condivisa con gli altri residenti, ai piani ha portato una boccata di aria fresca, provare a rimettersi in gioco e provare nuove esperienze!»

E ancora: «Ma un gelato?» «Che bella la mia Sarca!» «Emozionante vedere casa mia e salutare il mio cane Balto». «Essere riconosciuto per strada tornare a casa, salutare i vicini gli ha regalato una luce indescrivibile». «La felicità i sorrisi la gratitudine e l’allegria provata superano qualsiasi aspettativa». «Grazie da parte di tutti residenti della Fondazione Comunità di Arco».

Sono alcuni commenti di residenti, familiari e dipendenti, riportati nella lettera che Pasquina, a nome dei residenti della Fondazione Comunità di Arco, ha consegnato al sindaco Alessandro Betta nella mattina di venerdì 10 giugno nell’atrio d’entrata del municipio, accomodata assieme a Jessica su una delle due speciali biciclette inclusive elettriche Remoove acquistate dal Comune di Arco, un modello «Fun 2 Go» (a tre ruote per due persone che siedono una accanto all’altra: uno guida e entrambe possono pedalare). Con loro, sull’altra bici (una «Velo Plus», a tre ruote con una pedana anteriore sulla quale viaggia una persona con la propria carrozzina), Annamaria (davanti in carrozzina) e Raffaella.

Anche Pasquina e Annamaria hanno raccontato della meraviglia di poter uscire, dopo anni, e di vedere gente, sentire il vento, rivedere casa, il proprio paese, andare a far visita a parenti e amici. Da parte del sindaco e dell’assessore Dario Ioppi, presente anche lui all’incontro, un impegno: partecipare a una uscita in qualità di copiloti pedalatori, esperienza che sarà programmata a breve. E l’espressione della gioia e della soddisfazione per il grandissimo apprezzamento dei residenti e del personale della Fondazione per questa iniziativa, che risulta la prima per un Comune trentino.

Per ora la Fondazione è in grado di dedicare alle uscite in bicicletta un giorno alla settimana, il venerdì, ma si sta attivando per aggiungerne un secondo, che sarà il martedì. Le uscite sono organizzate in modo da consentire ai residenti di rivedere il proprio paese e i propri cari e amici; le due biciclette sono a pedalata assistita, il che consente di percorrere anche le salite, non però senza qualche fatica.

Sul proprio sito (www.fcda.it) ha pubblicato un video dal titolo «Tutti in sella», in cui ha voluto spiegare le sensazioni e le emozioni, fortissime, provate dai residenti nel potersi nuovamente muovere in città. Remoove è un’azienda con sede ad Arco che offre servizi di innovazione sociale, progettazione, formazione, consulenza e mezzi di trasporto per il benessere delle persone, la mobilità e il turismo inclusivi.

