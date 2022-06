Coronavirus: 118 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Sono 118 oggi i nuovi contagi registrati dal bollettino quotidiano Covid-19 in Trentino che conferma anche oggi l’assenza di decessi. Sale leggermente il numero dei ricoveri in ospedale (26 in tutto) dove ieri si sono registrati 3 nuovi ingressi a fronte di 2 dimissioni. In rianimazione al momento solo 1 paziente. Meno di un migliaio i tamponi analizzati: 836 quelli antigenici che hanno rivelato 117 positivi mente i molecolari sono stati 137, con 1 esito positivo e la conferma di 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 3 di 0-2 anni, 0 di 3-5 anni, 3 di 6-10 anni, 3 di 11-13 anni, 3 di 14-18, anni, 31 di 19-39 anni, 36 di 40-59 anni, 18 di 60-69 anni, 11 di 70-79 anni e 10 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.224.284, cifra che comprende 428.320 seconde dosi e 345.351 terze dosi. Infine, 108 nuovi guariti portano il totale a 166.269.

