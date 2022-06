Cade sulla pista da trial al Ciclamino, ferito un centauro 31 enne

Pubblicità

Pubblicità



Brutta caduta per un centauro 31 enne italiano mentre si stava allenando con la propria moto da trial.

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 11 giugno, pochi minuti dopo le 12:00 all’interno del crossodromo Ciclamino a Pietramurata sulla pista da trial dell’ Offroad park.

Un centauro italiano 31 enne mentre stava compiendo alcuni giri nei pressi di un salto ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un paletto posto a lato della pista e finendo a terra.

Pubblicità Pubblicità

Dopo l’allarme lanciato da alcuni addetti alla pista che hanno assistito alla scena sono giunti sul posto un ambulanza dei sanitari della croce rossa del Basso Sarca e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato proprio nelle vicinanze della pista per prestare i soccorsi al centauro coinvolto.

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza della zona sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Dro. Dopo essere stato stabilizzato il 31 enne è stato trasferito al Santa Chiara per le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino l’uomo avrebbe riportato dei traumi giudicati di media gravità.

Pubblicità Pubblicità