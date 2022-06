Truffe agli anziani: a Roverè della Luna sventati due raggiri

Pubblicità

Nei giorni scorsi, si sono registrati altri due tentativi di truffa in danno di donne anziane. Le vittime, questa volta, grazie anche alla sensibilizzazione effettuata attraverso gli organi di informazione dal Comando Provinciale dei Carabinieri, non sono cascate nel tranello.

Contattate telefonicamente da una donna, presentatasi come “moglie del maresciallo”, erano state sollecitate a reperire una ingente somma di denaro per far fronte alle conseguenze a cui sarebbero andate incontro le rispettive figlie a causa del loro coinvolgimento in un incidente stradale.

Entrambe le signore, subodorando l’imbroglio, non hanno fatto altro che interrompere la conversazione e segnalare il tutto ai Carabinieri. I carabinieri colgono nuovamente l’occasione per invitare i cittadini a diffidare di chiunque avanzi richieste di denaro e a segnalare immediatamente analoghi tentativi di raggiro al Numero Unico di Emergenza 112 o mettendosi in contatto con la più vicina Stazione dei Carabinieri.

