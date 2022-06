Scontro furgone – scooter ad Arco, ferito un centauro 52 enne

Pubblicità

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 10 giugno, pochi minuti dopo le 21:00, lungo la strada statale 45 bis poco dopo la rotonda tra via Santa Caterina e via via Sant’ Andrea nei pressi di alcune attività commerciali poste a lato della strada.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente dello scooter, un uomo 52 enne, che nell’impatto è finito a terra rovinosamente.

In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 partiti dal’ospedale arcense, e vista la grave dinamica dell’incidente è stato anche attivato l’elisoccorso che è atterrato nei prati nelle vicinanze della statale.

In supporto al personale sanitario e per pulire la sede stradale sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Arco. Dopo essere stato stabilizzato il 52 enne è stato elitraposrtato al Santa Chiara di Trento per tutte le cure del caso.

Dalle informazioni ricevute dai medici del pronto soccorso trentino le sue condizioni sarebbero di media gravità. Per compiere tutti i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda.

