Le opere degli artisti di Casa Sebastiano in mostra a Castel Belasi

Si intitola “Modellando le parole sulla tela” la mostra di opere pittoriche realizzate dai ragazzi con autismo del laboratorio artistico di Casa Sebastiano ospitata in una sala al piano terra di Castel Belasi, magnifico maniero di Campodenno, in bassa Val di Non.

Un’esposizione che il sindaco Daniele Biada e il vicesindaco e responsabile del castello Manuel Cattani si sono detti lieti di ospitare.

L’allestimento, che conta 10 lavori in tutto, percorre un autentico percorso laboratoriale artistico di una serie di opere, la cui referente è l’educatrice Serena Bello.

Tra queste, anche il “Cielo rosso” realizzato da Francesco Zanotti e scelto l’anno scorso come immagine per i biglietti della Lotteria Italia.

Come spiega la direttrice socio-sanitaria Annachiara Marangoni, la sperimentazione laboratoriale è in svolgimento già da qualche anno a Casa Sebastiano e segue la direzione dell’accelerazione del processo espressivo.

La pittura permette all’interlocutore di entrare nella sfera comunicativa dell’autore, grazie al naturale uso del pennello e la creazione di effetti chiaroscuri, si presta a favorire il dire attraverso il fare, modellando le parole sulla tela.

Grazie alla mano esperta di Serena ogni ragazzo è stato accompagnato alla realizzazione della propria opera: dalla scelta del tema ai colori, per arrivare fino al titolo.

La mostra è visitabile fino al 21 giugno 2022 il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

