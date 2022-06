Lattine, cartacce e bottiglie abbandonate nei parchi pubblici di Pellizzano: “resti” dei festeggiamenti per la fine della scuola

Pubblicità

«È successo ancora… Così come lo scorso anno, anche ieri, ultimo giorno di scuola, abbiamo trovato i parchi pubblici pieni di lattine, carte delle patatine e bottiglie lasciate in terra».

Inizia con queste parole la “denuncia social” della sindaca di Pellizzano Francesca Tomaselli che, attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune, ha voluto porre all’attenzione dei cittadini un episodio (non il primo) spiacevole riguardante l’inciviltà di certe persone.

«Capisco la felicità del momento, l’entusiasmo per l’inizio delle vacanze ma non posso tollerare la maleducazione – prosegue la sindaca –. Lo scorso anno non ho detto niente, un cittadino ha raccolto le immondizie da parco Sama e “magicamente” tutto è tornato pulito. Quest’anno voglio condividere il mio disappunto».

Ed ecco quindi il rimprovero nei confronti degli autori di certi comportamenti. «Non ci sono scusanti, le lattine non si buttano per terra! Divertitevi, giocate, urlate, cantate mangiate e bevete, ma poi quelle immondizie o ve le portate a casa o le buttate in un cestino (pochi ma ci sono!)».

Nella giornata di domani, domenica 12 giugno, è in programma tra l’altro la tradizionale Festa Ecologica. «Con tristezza – conclude Tomaselli – devo constatare che ancora tanta strada dobbiamo fare per sensibilizzare su questa tematica».

